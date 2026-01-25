Размер шрифта
Дочь звезды «Битвы экстрасенсов» обвинили в жестоком обращении с лошадью

Дочь участницы «Битвы экстрасенсов» Якубович обвинили в истязании лошади
Дочь участницы «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших» Ольги Якубович Екатерину обвинили в жестоком истязании лошади. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».

Согласно опубликованной информации, Екатерина работает тренером по конному спорту в одном из подмосковным клубов. В конце декабря она тренировалась с Елизаветой Плетневой, занимающейся на коне по кличке Рамзан. Лошадь во время тренировки сбросила девушку, когда та пыталась сесть в седло.

По показаниям свидетелей, после этого тренер и спортсменка решили наказать животное и отвели его в закрытый манеж, где связали ноги и избили. После этого коня привязали к столбу, тот начал дергаться, из-за чего сломал себе череп и травмировал глаз. Лошадь с травмами была отправлена в клинику и сейчас проходит реабилитацию.

Персонал клуба указал, что Якубович и Плетнева раньше тоже вели себя агрессивно и жестоко по отношению к животным, в том числе избивали коней на стартах. При этом обе продолжают работать детскими тренерами, однако от сотрудничества с Якубович отказалась спортсменка Мария Дзюбенко.

