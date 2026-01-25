Размер шрифта
В «суровой любви» Трампа к членам НАТО увидели положительный эффект

Постпред США в ООН Уолтц: суровая любовь Трампа улучшила ситуацию в НАТО
«Суровая любовь» президента Дональда Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса, заявил Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Дипломат обратил внимание на то, что в прошлом члены блока платили минимальные взносы. Однако американский лидер убедил их увеличить выплаты.

«НАТО гораздо лучше [чувствует себя] после суровой любви», — сказал Уолтц.

Прошлым летом генсек альянса Марк Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения», чтобы остановить конфликт Израиля и Ирана.

Впоследствии глава НАТО объяснял, что эти его слова были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера: «В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: «Марк, США останутся с нами?». И я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: «Папочка, ты останешься с нами?». Слово «папочка» я употребил в этом смысле».

По мнению Рютте, европейские государства «повзрослели» из-за действий Москвы и требований Вашингтона тратить больше на оборону.

Ранее в США раскрыли, как Трамп отправил НАТО «в реанимацию».

