«Самое опасное»: кенгуру спровоцировали аварию на велогонке в Австралии

Пара кенгуру врезалась в группу велогонщиков на гонке Tour Down Under и чуть не лишила победы лидера общего зачета Джея Вайна. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел во время заключительного, пятого этапа гонки в районе города Стерлинг примерно за 100 км до финиша: пара кенгуру внезапно выпрыгнула на дорогу и спровоцировала массовое падение велосипедистов. Три спортсмена были вынуждены сойти с дистанции из-за этого, однако Вайн, который выступает в составе команды UAE Team Emirates-XRG, сумел быстро сменить велосипед и добрался до финиша первым.

«Все всегда спрашивают меня, что самое опасное в Австралии, и я всегда отвечаю — кенгуру. Они ждут и прячутся в кустах, а потом выпрыгивают прямо перед тобой. Сегодня это снова подтвердилось. Это выглядело как пинбол внутри пелотона», — рассказал Вайн после.

Tour Down Under — ежегодная шоссейная многодневная велогонка в окрестностях Аделаиды, Южная Австралия. Стартует в третий вторник января и состоит из шести этапов. Первая гонка состоялась в 1999 году. В 2005 году UCI присвоил гонке категорию 2.HC, являющуюся наивысшей для гонок за пределами Европы.

