Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Самое опасное»: кенгуру спровоцировали аварию на велогонке в Австралии

Пара кенгуру спровоцировала аварию на гонке Tour Down Under в Австралии
IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa/Global Look Press

Пара кенгуру врезалась в группу велогонщиков на гонке Tour Down Under и чуть не лишила победы лидера общего зачета Джея Вайна. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел во время заключительного, пятого этапа гонки в районе города Стерлинг примерно за 100 км до финиша: пара кенгуру внезапно выпрыгнула на дорогу и спровоцировала массовое падение велосипедистов. Три спортсмена были вынуждены сойти с дистанции из-за этого, однако Вайн, который выступает в составе команды UAE Team Emirates-XRG, сумел быстро сменить велосипед и добрался до финиша первым.

«Все всегда спрашивают меня, что самое опасное в Австралии, и я всегда отвечаю — кенгуру. Они ждут и прячутся в кустах, а потом выпрыгивают прямо перед тобой. Сегодня это снова подтвердилось. Это выглядело как пинбол внутри пелотона», — рассказал Вайн после.

Tour Down Under — ежегодная шоссейная многодневная велогонка в окрестностях Аделаиды, Южная Австралия. Стартует в третий вторник января и состоит из шести этапов. Первая гонка состоялась в 1999 году. В 2005 году UCI присвоил гонке категорию 2.HC, являющуюся наивысшей для гонок за пределами Европы.

Ранее ЦСКА сенсационно проиграл «Динамо» из Узбекистана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704845_rnd_5",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+