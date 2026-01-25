Размер шрифта
Правительство Германии признало неготовность к возможной химатаке

Bild: Германия оказалась недостаточно подготовлена к возможной химической атаке
Global Look Press

Германия оказалась малоподготовленной к потенциальной атаке с применением химического оружия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на анализ рисков, составленный правительством ФРГ.

В документе выявляются недостатки в защите населения страны от последствий применения химического оружия, которое может привести к тысячам жертв.

В анализе рассматриваются варианты применения против Германии нервно-паралитического вещества по морскому порту, а также использование иприта (боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия) на сортировочной станции и складе бундесвера.

В правительстве считают, что медицинских возможностей, в случае госпитализации пострадавших от возможной атаки, «далеко недостаточно».

Эксперты, подготовившие документ, призвали переосмыслить гражданскую защиту, а также создать более крупные запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов.

До этого сообщалось, что в Норвегии построят больше бомбоубежищ на случай «наихудшего сценария войны». Укрытия в стране не строили с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Сеул построит первый гражданский ядерный бункер.

