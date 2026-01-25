Россиянам рассказали о новых правилах получения семейной ипотеки с 1 февраля

1 февраля вступят в силу несколько существенных изменений для получения семейной ипотеки, рассказал «Газете.Ru» бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Первое и самое существенное нововведение: одна семья может оформить только одну семейную ипотеку. Это правило перекрывает распространенную схему, когда муж и жена оформляли два отдельных льготных кредита, получая двойную выгоду от программы. Параллельно введено требование об автоматическом участии супругов в качестве созаемщиков при заключении ипотечного договора. Исключение сделано только для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. Это изменение усложняет банкам задачу исключения одного из супругов из сделки ради улучшения показателей скоринга или кредитной истории. Важно понимать, что параллельно продолжает действовать правило одного льготного ипотечного кредита в одни руки, введенное еще в декабре 2023 года. Оно ограничивает возможность получения повторных льготных ипотек на уровне конкретного человека и остается в силе», — подчеркнул он.

Кроме того, теперь собственниками приобретенного помещения не могут быть иные лица, добавил юрист.

«Второе изменение касается так называемой донорской ипотеки, когда право на льготу формально приносят родители с детьми, а квартира фактически достается другому приобретателю. В обновленных правилах прямо зафиксировано: собственником или сособственником приобретаемого жилья должен быть тот, кто имеет право на семейную ипотеку, то есть отец или мать. Иные лица не могут быть собственниками целого жилого помещения. Это ограничение закрывает схемы, где квартира оформляется полностью на человека без основания для льготы либо на третье лицо, не являющееся родителем», — сказал эксперт.

Русяев отметил, что нововведения затронут рефинансирование ипотечного кредита.

«Программа позволяет рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке до 6%, если в семье воспитывается ребенок до 6 лет включительно или ребенок с инвалидностью, и исходная ипотека оформлялась на объект, соответствующий условиям программы. Для комбинированных кредитов, где часть суммы выдана по льготной ставке в пределах лимита, а часть сверх лимита по рыночной ставке, установлено специальное правило: рефинансируется только рыночная часть кредита, льготная часть остается без изменений. Что касается сокращения операций банкам и изменений в уровне компенсаций, здесь ситуация менее определенная. Механика программы действительно предполагает возмещение недополученных доходов банкам из бюджета, и параметры этого возмещения могут пересматриваться решениями уполномоченных органов. Банк России в своих обзорах фиксировал изменения уровня возмещения по госпрограммам в разные периоды. Однако на 25 января 2026 года нет опубликованного нормативного акта, который бы устанавливал конкретные новые ограничения или формулы компенсации именно с 1 февраля. Любые такие изменения становятся фактом только после выхода соответствующего документа», — заключил он.

