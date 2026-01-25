Китай помог Филиппинам спасти моряков с опрокинувшегося судна у спорного острова

Китай передал Филиппинам 15 спасенных и двух погибших членов экипажа грузового судна, перевернувшегося у спорного острова Хуанъянь (Филиппины тоже претендуют на остров, в этом их поддерживают США) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает береговая охрана КНР.

Там рассказали, что моряков спасали два китайских корабля. Пострадавших обеспечили едой, оказали им медицинскую помощь и предоставили места отдыха.

В соцсети WeChat береговая охрана написала, что передала моряков Филиппинам поблизости от места крушения судна. КНР продолжит поисково-спасательные работы.

До этого СМИ писали, что власти Филиппин захотели втянуть Россию в союз против Китая на фоне обострения противостояния стран в Южно-Китайском море. Власти КНР якобы претендуют на стратегически важную морскую территорию в экономической зоне островного государства. На этом фоне Филиппины попросили поддержки у США, и Вашингтон направил в регион свои подлодки. После этого власти островного государства заявили о заинтересованности в союзе с Россией, однако китайская сторона восприняла это как стремление создать напряженность между Пекином и Москвой.

