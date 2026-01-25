В Германии обанкротился трактир, который посещали Ницше и Гейне

Bild: один из старейших трактиров в Германии обанкротился после 270 лет работы

Один из самых старых трактиров в Германии Schaumburger Hof («Шаумбургский двор»), расположенный в боннском районе Плиттерсдорф, заявил о банкротстве после более чем 270 лет работы. Об этом сообщает газета Bild.

Процедуру банкротства начал Боннский окружной суд в начале января. В качестве причин такого исхода называются пандемия коронавируса, рост минимальной заработной платы и высокие цены на энергоносители.

История трактира началась в 1755 году, когда местный винодел решил построить большие конюшни рядом со своей таверной прямо на берегу Рейна. Эта идея оказалась успешной, пишет газета. Изначально заведение стало популярным в среде тягачей, которые транспортировали суда, когда проход по Рейну был невозможен. В дальнейшем в трактир стали часто захаживать представители немецкой знати.

В разные периоды его посещали известные немецкие личности: философ Фридрих Ницше, один из основателей географии как отдельной науки Александр фон Гумбольдт, поэт Генрих Гейне. Кроме того, в 1948 году в этом месте проходило заседание Парламентского совета при подготовке Основного закона Федеративной Республики Германия.

