Спецрейс из Таиланда доставил россиян на родину

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Самолет, вылетевший из таиландского Бангкока, доставил граждан России в Казань и Уфу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании перевозчика.

Ранее для вывоза россиян из Таиланда был организован специальный рейс, утвержденный Росавиацией.

Известно, что на борту самолета находились 179 человек.

«111 человек летели до Казани и 68 — до Уфы», — уточнили в пресс-службе.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 2,1 млн человек, выздоровели более 547 тыс. пациентов, умерли — 146 847.

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