Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

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В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Специалисты напоминают, что временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится на сайте ведомства.

Так, Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома, в жилье поддерживать чистоту, общаться с родственниками дистанционно. При выходе из дома обязательно использовать медицинскую маску. На улице необходимо соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, после мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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