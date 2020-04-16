Глава Пятигорска уходит в отставку из-за показателей города по коронавирусу
Глава Пятигорска Андрей Скрипник покидает пост из-за плохих показателей города по коронавирусу, написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Instagram.
«Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по требованию Роспотребнадзора, в Пятигорске введут карантин.
В России коронавирусом заразились почти 28 тыс., скончались 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.