Глава Пятигорска уходит в отставку из-за показателей города по коронавирусу

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Глава Пятигорска Андрей Скрипник покидает пост из-за плохих показателей города по коронавирусу, написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Instagram.

«Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по требованию Роспотребнадзора, в Пятигорске введут карантин.

В России коронавирусом заразились почти 28 тыс., скончались 232 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.