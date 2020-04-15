В Чувашии умер первый пациент с коронавирусом
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В Чувашии врачи подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что скончалась 71-летняя женщина.
По последним данным, в Чувашии коронавирусом заразились 79 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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