В Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим
В 00.00 в ночь на 15 апреля в Москве и Московской области начал действовать пропускной режим, передает РИА «Новости».
Теперь для любой поездки нужен спецпропуск.
Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой код из букв и цифр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введение в городе пропускной системы. Она распространяется только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могу передвигаться без пропусков, но с учетом всех ранее установленных ограничений.
Горожанам доступны три вида документов: для рабочих поездок, для посещения медицинских учреждений, а также поездок в иных целях. Пропуски для сотрудников действуют до 30 апреля и предполагают безлимитное количество поездок.
В связи с пандемией коронавируса в Москве введен режим всеобщей самоизоляции. Приостановлены ремонтные и строительные работы, закрыты все развлекательные заведения, введены штрафы за нарушение новых правил.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.