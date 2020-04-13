В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептика

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В Роспотребнадзоре рассказали, как определить качество антисептика.

Специалисты обращают на внимание на то, что «правильный» антисептик должен иметь наименование «средство дезинфицирующее».

На его этикетке должно быть указано, что он предназначен для гигиенической обработки рук.

В ведомстве также рассказали, что в эффективном кожном антисептике, вне зависимости от формы его выпуска, должны содержаться антимикробные действующие вещества. В качестве таких веществ наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности являются спирты. При этом в средстве должно содержаться не менее 60% спирта.

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