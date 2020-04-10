ФСИН заявила о контроле над ситуацией в иркутсткой колонии

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что контролирует ситуацию в колонии №15 Ангарска Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обстановка в ИК-15 находится под контролем», - сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы. В результате бунта в колонии начался пожар.

На место прибыла группа сотрудников правоохранительных органов, им удалось стабилизировать обстановку. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ.

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