Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

В настоящее время в больнице находятся 205 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа, еще 444 пациента – с пневмонией, говорится в сообщении. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 33 пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в учреждение поступил 101 человек, сообщил главврач.

По последним данным, в России зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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