Москва ответит на снос памятника маршалу Коневу в Праге

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, цитирует ее РИА «Новости».

Захарова назвала снос преступлением, которое может стать «долгосрочным раздражителем» в отношениях России и Чехии. По ее словам, отсутствие реакции центральных властей вызывает у МИД недоумение.

«Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными прекратить <…> эту глумливую активность в нарушение международных обязательств», — добавила дипломат.

3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу, установленный в районе Прага-6. Посольство РФ в Праге также выразило МИД Чехии решительный протест против демонтажа памятника маршалу Коневу.

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