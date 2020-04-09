В Бразилии умер новорожденный младенец с COVID-19

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В бразильском городе Натал (штат Риу-Гранди-ду-Норти) спустя четыре дня после рождения умер младенец с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Globo1 со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что ребенок скончался во вторник, 7 апреля.

Младенец родился недоношенным, на 30-й неделе беременности матери. После рождения врачи поместили его в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью.

Анализы показали наличие у ребенка COVID-19. Пока неизвестно, заразился ли он после рождения или до.

В настоящее время его мать, у которой выявлены гипертония, сахарный диабет и ожирение, ждет результаты теста на коронавирус, она изолирована.

По данным минздрава Бразилии, в стране выявлено 15 927 случаев заражения коронавирусом. Скончались 800 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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