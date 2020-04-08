В Кремле ответили на просьбу освободить россиян из тюрем в США из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу посла России освободить россиян из тюрем в США из-за COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается наших заключенных в американских колониях, то мы располагаем данными, что там были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Мы обеспокоены состоянием наших соотечественников. Действительно, было такое обращение с тем, чтобы рассмотреть возможность, исходя из гуманистических соображений, возможность их выхода из тюрем в том или ином режиме», — сказал Песков.

При это он отметил, что в российских тюрьмах не зафиксировано случаев коронавируса.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов направил письмо генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой освободить россиян из американских тюрем в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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