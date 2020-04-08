Из-за сильного ветра в Казахстане погиб один человек, более 160 зданий повреждены

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В Казахстане из-за сильного ветра повреждены более 160 зданий, в результате срыва кровли погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях комитета по ЧС республики Рустамбека Амрина.

Кровли более 160 зданий и сооружений были сорваны в 22 районах и двух городах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Амрин добавил, что в девяти районах Акмолинской и Костанайской областей были повреждены линии электропередачи. Также в Акмолинской области в результате срыва кровли от полученных травм скончался мужчина.

Уточняется, что в 13 областях объявлены штормовые предупреждения.