La Stampa оскорбил ответ Минобороны РФ на ее публикации
Итальянская газета La Stampa увидела в ответе Минобороны России на ее публикации «недвусмысленные оскорбления».
Издание заявило, что реакция ведомства на сообщения о бесполезности российской помощи в Италии является попыткой ущемить свободу слова и право на критику.
La Stampa заявила, что генерал Игорь Конашенков в своем ответе запугивал газету, а в европейское среде такое неприемлемо.
Ранее издание опубликовало материалы, в которых утверждалось, что 80% российской помощи в городе Бергамо бесполезны для страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное заявление клеветой.
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