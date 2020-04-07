La Stampa оскорбил ответ Минобороны РФ на ее публикации

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Итальянская газета La Stampa увидела в ответе Минобороны России на ее публикации «недвусмысленные оскорбления».

Издание заявило, что реакция ведомства на сообщения о бесполезности российской помощи в Италии является попыткой ущемить свободу слова и право на критику.

La Stampa заявила, что генерал Игорь Конашенков в своем ответе запугивал газету, а в европейское среде такое неприемлемо.

Ранее издание опубликовало материалы, в которых утверждалось, что 80% российской помощи в городе Бергамо бесполезны для страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное заявление клеветой.

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