Росавиация выступает против сокращения режима работы аэропортов

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Росавиация рекомендует аэропортам отказаться о перехода на сокращенный режим работы, так как подобные решения ставят под угрозу безопасность полетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.

Сокращенный режим работы аэропортов распространяется на наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, связи и систем светосигнального оборудования, говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорты при этом отказывают в использовании аэродрома в качестве запасного.

Росавиация требует установить контроль за регламентом работы воздушных гаваней и не допускать попыток поставить под угрозу безопасность полетов, указано в сообщении.

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