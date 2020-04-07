Абхазия закрывает границу с Россией

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.

Распоряжение главы государства запрещает въезд на территорию страны через абхазско-российскую границу с 8 по 20 апреля 2020 года, говорится в сообщении.

В данный период пересечь границу смогут лишь работники дипломатических учреждений иностранных государств, а также военнослужащие Пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Абхазии и Объединенной российской военной базы.

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