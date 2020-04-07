В РФ под наблюдением находятся 185 тысяч человек из-за подозрения на COVID-19
В настоящее время в России под медицинским наблюдением находятся 185 тысяч человек, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что в стране уже проведено свыше 795 тысяч тестов на выявление вируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.
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