Храм в Москве открыли после карантина из-за заразившегося священника

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Храм иконы Богоматери «Утоли моя печали» в столичном районе Марьино открыли после карантина из-за священника, заразившегося коронавирусной инфекцией.

«У нас батюшка лежит в больнице, уже выздоравливает, скоро его выпишут. Заболел 12 дней назад. Он контактировал только с семьей, но они все здоровы. Как только батюшка почувствовал недомогание, он сразу закрылся дома, службы не проводил», — сообщили «Газете.Ru» в храме.

Там подчеркнули, что все необходимые меры по дезинфекции храма были приняты и сейчас он открыт для прихожан.

«Храм дезинфицировали, он стоял на карантине неделю, но сейчас работает и нормально функционирует. Мы все исполняем директивы, у нас все нормально. Все остальные священники здоровы», — заключили в храме.

Ранее в РПЦ сообщили, что три священнослужителя Московской городской епархии заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников.

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