Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут меньше 100 тысяч человек
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Соединенных Штатах не оправдается прогноз в 100 тысяч смертей от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что мы не дойдем до этих цифр и останемся насколько возможно дальше от них», — сказал он.
Ранее он заявлял, что в число умерших от коронавируса в США может составить от 100 до 200 тысяч. Кроме того, он призвал граждан готовиться к тому, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми и понесут много смертей.
На данный момент в США заражены 335 тысяч человек, умерло 9,5 тысячи, а выздоровели более 17 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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