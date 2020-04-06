На Гаити зарегистрировали первую смерть от коронавируса

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На Гаити зафиксирована первая смерть, связанная с коронавирусом. Об этом сообщает агентство Haiti Press Network со ссылкой на минздрав.

От коронавируса скончался 55-летний мужчина. Он болел диабетом и гипертонией, что усложнило его положение.

По словам источника агентства, от коронавируса скончался один из адвокатов, который работал в столице Гаити в Порт-о-Пренсе.

На данный момент на Гаити зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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