На Гаити зарегистрировали первую смерть от коронавируса
На Гаити зафиксирована первая смерть, связанная с коронавирусом. Об этом сообщает агентство Haiti Press Network со ссылкой на минздрав.
От коронавируса скончался 55-летний мужчина. Он болел диабетом и гипертонией, что усложнило его положение.
По словам источника агентства, от коронавируса скончался один из адвокатов, который работал в столице Гаити в Порт-о-Пренсе.
На данный момент на Гаити зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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