В Индии число заразишихся коронавирусом превысило 3,3 тысячи

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В Индии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 302, достигнув 3374, пишет минздрав страны.

Сообщается о 77 погибших и 266 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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В Иране число жертв коронавируса превысило 3,5 тысячи

05.04.2020 | 15:13

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В Иране за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 151, достигнув 3503, пишет минздрав страны.

Всего в стране заразились 58226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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