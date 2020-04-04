Четыре человека заблудились возле озера Ханка в Приморье из-за метели

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Четыре человека заблудились в метель возле озера Ханка в Приморском крае, их ищут спасатели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщение о заблудившихся людях поступило 4 апреля в 23.30 по местному времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На их поиски выдвинулась группа спасателей из города Спасск-Дальний.

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