Ранее судимый за сбыт наркотиков проживал в квартире, где взорвался газ в Орехово-Зуеве
В квартире пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, проживал мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, в квартире, где произошел взрыв газовой колонки, жил мужчина, ранее судимый за продажу наркотических средств», — заявил источник.
Ранее источник рассказал агентству, что в данной квартире производили наркотические вещества.
Происшествие произошло на улице Гагарина около 13.10 мск. В результате взрыва пострадали шесть человек, еще один погиб. Все жильцы дома были эвакуированы.
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