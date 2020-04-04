Ранее судимый за сбыт наркотиков проживал в квартире, где взорвался газ в Орехово-Зуеве

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В квартире пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, проживал мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в квартире, где произошел взрыв газовой колонки, жил мужчина, ранее судимый за продажу наркотических средств», — заявил источник.

Ранее источник рассказал агентству, что в данной квартире производили наркотические вещества.

Происшествие произошло на улице Гагарина около 13.10 мск. В результате взрыва пострадали шесть человек, еще один погиб. Все жильцы дома были эвакуированы.

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