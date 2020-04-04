В Индии число заразившихся коронавирусом приближается к трем тысячам
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В Индии за сутки врачи подтвердили 601 случай заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 2902, пишет минздрав страны.
Сообщается о 68 погибших и 183 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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