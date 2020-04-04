В Индии число заразившихся коронавирусом приближается к трем тысячам

В Индии за сутки врачи подтвердили 601 случай заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 2902, пишет минздрав страны.

Сообщается о 68 погибших и 183 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 7,5 тысяч

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 770

На Украине число заразившихся коронавирусом превысило тысячу