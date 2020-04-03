У кошки из Гонконга подтвердили коронавирус
В Гонконге положительный результат на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы кошки. Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
Питомец был помещен на карантин 30 марта после обнаружения коронавируса у ее владельца. Таким образом, животное было заражено коронавирусом от человека.
Уточняется, что специфических симптомов у животного замечено не было.
Организация добавила, что питомцы инфицированных коронавирусом также пройдут 14 дней изоляции под наблюдением ветеринаров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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