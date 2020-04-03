На побережье Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,7
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В Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает агентство SANA.
Подземные толчки были зафиксированы на побережье страны в 65 км от Латакии. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км.
Жители Латакии, Алеппо, Хомса, Тартуса и Хамы почувствовали колебания земной поверхности в 21.15 по местному времени.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
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