На побережье Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,7

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В Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает агентство SANA.

Подземные толчки были зафиксированы на побережье страны в 65 км от Латакии. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км.

Жители Латакии, Алеппо, Хомса, Тартуса и Хамы почувствовали колебания земной поверхности в 21.15 по местному времени.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

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