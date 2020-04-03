Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от «морового поветрия» — нового типа коронавируса COVID-19. Трансляция велась на телеканале «Союз».

Уточняется, что в автомобиле, в котором ехал патриарх, также находилась иконой Богоматери «Умиление», которую верующие считают чудотворной.

Икону забрали из крестового Владимирского храма Патриаршей резиденции, расположенной в Чистом переулке. После объезда ее доставят в Богоявленский (Елоховский) собор, где патриарх проведет утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

Икона Богоматери «Умиление» представляет собой образ преподобного Серафима Саровского.

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