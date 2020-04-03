Более 245 тысяч человек заразились коронавирусом в США
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 245 тысяч, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Всего в США заразились 245 213 человек, при этом число летальных исходов после инфицирования составляет 5 983. Еще 9 090 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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