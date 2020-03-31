Минобрнауки рассматривает возможность дистанционной защиты дипломов

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Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность дистанционной защиты дипломов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Пока 100-процентного ответа не можем дать… по апрелю станет ясно. Но прорабатываем, конечно, вариант с дистанционным», — сказал Фальков.

Ранее стало известно о переносе ЕГЭ и вступительных экзаменов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2337 человек.

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