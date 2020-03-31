Новосибирская область ввела режим самоизоляции

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Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

Травников добавил, что мера действует с 20.00 (16.00 мск) 31 марта.

В Новосибирской области коронавирусом заразились девять человек. Всего в России болеют 1837 пациентов. Режим самоизоляции введен в 27 регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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