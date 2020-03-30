В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом
В одной из столичных больниц скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, передает Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
По его данным, 84-летняя пациентка страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у нее был подтвержден диагноз пневмония.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.
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