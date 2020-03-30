В Китае вылечились 93% зараженных COVID-19

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В Китае с каждым днем уменьшается число больных коронавирусом. Так, 93% всех зараженных излечились.

Об этом следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последней информации, число подтвержденных случаев инфицирования на материковой части страны увеличилось до 81 470. При этом 75 770 пациентов преодолели болезнь и были выписаны из больниц.

Таким образом, 93% от общего числа зараженных вылечились.

По сведениям комитета, сейчас в больницах Китая по-прежнему находятся 2396 человек с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.