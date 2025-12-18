На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легковушки с калининградцами разбились в массовом ДТП и попали на видео

Mash: в Калининградской области легковушки и грузовик столкнулись в жестком ДТП
Telegram-канал «Amber Mash»

В Калининградской области между поселком Талпаки и Междуречьем столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Ауди» вылетела на встречку при обгоне и влетела в «Ман». Следующими в ДТП вошли «Черри» и «Фольксваген». Итог: покореженный металл и двое пострадавших в больнице», — говорится в публикации.

В сети появилось видео с места ДТП, которое записали очевидцы. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые автомобили, детали которых в момент столкновения разлетелись по дороге.

До этого в Нижегородской области пауэрлифтер-колясочник из Башкирии попал в аварию на заснеженной трассе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На записи видно, как машина врезается в дорожное ограждения и начинает вращаться, после чего останавливается. Очевидцы оказали помощь спортсмену и его жене.

Ранее BMW с владивостокцем опрокинулось в массовом ДТП.

