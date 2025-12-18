На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о погибших членах экипажа грузового судна в порту Ростова

Два члена экипажа грузового судна в Ростове-на-Дону погибли при атаке БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

На грузовом судне в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников погибли два члена экипажа. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за удара вражеских дронов загорелось грузовое судно. Два члена экипажа, находившиеся на борту, получили травмы, несовместимые с жизнью. еще трое человек ранены. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров, на данный момент возгорание ликвидировано, отметил Слюсарь.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области в частном секторе Батайска начался пожар после нескольких взрывов.

Кроме того, серия взрывов прозвучала над Ростовом-на-Дону на фоне режима опасности атаки БПЛА. Очевидцы рассказали, что видели в небе яркие вспышки. По словам местных жителей, в центральной и северной части города раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» хлопков. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны работали по воздушным целям.

Юрий Слюсарь сообщил, что в обоих городах пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе. А в городском порту пострадало судно. Кроме того, четыре человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Батайске.

Ранее Белоусов заявил, что эффективность ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%.

