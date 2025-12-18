США продадут Тайваню оружие на миллиарды долларов

Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, сделка может вызвать резкую критику со стороны Китая.

«США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, что, вероятно, вызовет резкую реакцию Пекина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд. Сделка станет одной из наиболее значительных попыток Вашингтона укрепить военный потенциал Тайваня.

Накануне военный обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд заявил о том, что США в 2026 году могут вступить в Третью мировую войну, если введут войска в один из действующих театров военных действий.

Он рассмотрел пять тревожных сценариев: конфронтация США с Россией из-за гарантий безопасности Украины, действия Китая в отношении Тайваня, потенциальные удары США по Венесуэле или Ирану, а также внезапное нападение Северной Кореи на Южную.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.