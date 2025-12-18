На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США продадут Тайваню оружие на миллиарды долларов

Bloomberg: США одобрили продажу оружия Тайваню на 11 млрд долларов
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, сделка может вызвать резкую критику со стороны Китая.

«США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, что, вероятно, вызовет резкую реакцию Пекина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд. Сделка станет одной из наиболее значительных попыток Вашингтона укрепить военный потенциал Тайваня.

Накануне военный обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд заявил о том, что США в 2026 году могут вступить в Третью мировую войну, если введут войска в один из действующих театров военных действий.

Он рассмотрел пять тревожных сценариев: конфронтация США с Россией из-за гарантий безопасности Украины, действия Китая в отношении Тайваня, потенциальные удары США по Венесуэле или Ирану, а также внезапное нападение Северной Кореи на Южную.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами