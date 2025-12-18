На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Надежда Бабкина ликвидировала свой благотворительный фонд

Shot: певица Бабкина ликвидировала «Фонд поддержки деятелей культуры» из-за убытков
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Надежда Бабкина ликвидировала свой благотворительный фонд поддержки деятелей культуры. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, речь идет об НО «Фонд Поддержки Деятелей Культуры». Отмечается, что за три года организация ушла в убыток на 68 тысяч рублей. Тверской суд Москвы удовлетворил исковое заявление Бабкиной о ликвидации компании.

Бабкина зарегистрировала фонд поддержки деятелей культуры в 1996 году. До 2005 года певица была совладелицей фирмы, а в 2007-м стала президентом благотворительной организации. Фонд занимался поддержкой пожилых артистов. Он финансово поддерживал таких музыкантов и предоставлял соцработников.

В декабре издание РИА Новости сообщило, что Бабкина лишилась всех товарных знаков, действующих в России.

По данным агентства, товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде личной росписи и инициалов певицы, были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году ведомство приняло решение о их регистрации. Срок действия этих товарных знаков истек в сентябре 2025 года.

Ранее Путин наградил Надежду Бабкину.

