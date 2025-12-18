На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе обвинили российскую разведку в запугивании Бельгии

Guardian: разведка России запугивает руководство Бельгии из-за изъятия активов
Omar Havana/AP

По данным европейских спецслужб, бельгийские политики и высокопоставленные лица подверглись «кампании запугивания» якобы со стороны российской разведки, чтобы предотвратить конфискацию замороженных активов Москвы. Об этом пишет газета The Guardian.

Издание сообщило, что целенаправленное давление якобы оказывалось на ключевых лиц бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы России, а также руководство страны.

Как утверждается в материале, «ответственность за эту кампанию несет российская военная разведка ГРУ».

«Они определенно использовали тактику запугивания», — заявил один европейский чиновник.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».

