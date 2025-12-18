ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка в Волгодонске

ФСБ обнародовала кадры уничтожения бомбы, которую 16-летняя студентка хотела передать чиновнику в Волгодонске. Соответствующие кадры спецслужбы публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сапер в защитном костюме подносит заряд к рюкзаку с взрывным устройством, после чего рюкзак уничтожают.

В ходе допроса девушка рассказала, что действовала по указанию мошенников, которые убедили ее в том, что она разглашает данные, а также в том, что некий депутат причастен к «разглашению» данных жителей Ростовской области и Волгодонска. По словам фигурантки, кураторы указали ей, куда она должна была приехать, «забрать рюкзак с деньгами и прослушкой». Она также рассказала, что у нее было задание — дать чиновнику «взятку», чтобы в этот момент его «связал ОМОН». Встреча была запланирована в городском парке Юность.

ФСБ ранее сообщила о задержании в Волгодонске студентки колледжа 2009 года рождения с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, которое она должна была передать чиновнику в городской администрации.

Ранее силовики предотвратили теракт в российской колонии.