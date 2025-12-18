На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка в Волгодонске

ФСБ: опубликованы кадры уничтожения бомбы, которую несла 16-летняя девушка
true
true
true
close
ЦОС ФСБ России/Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ обнародовала кадры уничтожения бомбы, которую 16-летняя студентка хотела передать чиновнику в Волгодонске. Соответствующие кадры спецслужбы публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сапер в защитном костюме подносит заряд к рюкзаку с взрывным устройством, после чего рюкзак уничтожают.

В ходе допроса девушка рассказала, что действовала по указанию мошенников, которые убедили ее в том, что она разглашает данные, а также в том, что некий депутат причастен к «разглашению» данных жителей Ростовской области и Волгодонска. По словам фигурантки, кураторы указали ей, куда она должна была приехать, «забрать рюкзак с деньгами и прослушкой». Она также рассказала, что у нее было задание — дать чиновнику «взятку», чтобы в этот момент его «связал ОМОН». Встреча была запланирована в городском парке Юность.

ФСБ ранее сообщила о задержании в Волгодонске студентки колледжа 2009 года рождения с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, которое она должна была передать чиновнику в городской администрации.

Ранее силовики предотвратили теракт в российской колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами