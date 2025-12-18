На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ под Северском оказались в ситуации, близкой к провалу

РИА Новости: остатки ВСУ под Северском окружены и деморализованы
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в окружении под Северском в Донецкой народной республике (ДНР), безуспешно пытаются выйти к своим основным войскам. Об этом сообщил РИА Новости офицер разведывательного подразделения группировки войск «Южная».

«Объективная картина такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ <…> пытаются как-то просочится, выйти к своим», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные полностью нарушили наземную логистику противника. В связи с этим оказалось нарушено снабжение ВСУ от северной части города в сторону Славянска.

9 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взятии под контроль Северска в ДНР. Позже Минобороны опубликовало видео из освобожденного города. На кадрах можно увидеть, как российские военные после зачистки города от ВСУ проводят обход многоквартирных домов и частного сектора, чтобы оказать медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в городе.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что переход Северска под контроль ВС РФ приблизил новое успешное наступление российской армии на других направлениях и «изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории». Глава государства поблагодарил войска России за взятие населенного пункта.

Ранее Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала года.

