«Выглядело страшно»: на видео попало, как спортсмен-колясочник попал в жесткое ДТП

Mash: пауэрлифтер-колясочник из Башкирии попал в ДТП в Нижегородской области
Telegram-канал «Mash Batash»

В Нижегородской области пауэрлифтер-колясочник из Башкирии попал в аварию на заснеженной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Сергей Бубнов — мастер спорта международного класса, трехкратный абсолютный чемпион мира, рекордсмен мира, Европы, Азии, России. Он рассказал Mash Batash, что ехал вместе с женой с Чемпионата в Москве. На платной трассе между Муромом и Арзамасом его занесло на заснеженной дороге. Выглядело страшно, но чудом никто не пострадал», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На записи видно, как машина врезается в дорожное ограждения и начинает вращаться, после чего останавливается. На опубликованных кадрах также заметно, что иномарка получила повреждения: у транспорта разбит капот и бампер. По данным канала, очевидцы оказали помощь спортсмену и его жене: вызвали сотрудников Госавтоинспекции и дождались эвакуатор.

Ранее BMW с владивостокцем опрокинулось в массовом ДТП.

