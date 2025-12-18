На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте обеспокоился, что Россия станет сильнее НАТО

Генсек Рютте призвал НАТО тратиться на оборону, чтобы Россия не стала сильнее
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, чтобы вдруг не оказалось, что Россия вдруг стала сильнее всего военного блока. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

Рютте считает, что если альянс не будет повышать расходы, то через несколько лет Россия может стать сильнее всех стран НАТО. Генсек отметил, что благодаря президенту США Дональду Трампу Североатлантический альянс «стал сильнее, чем когда -либо», а его требование повышать расходы на оборону «стало самым большим успехом Трампа во внешней политике».

До этого портал UnHerd писал, что Марк Рютте сознательно пугает жителей европейских стран несуществующей угрозой со стороны России. Авторы статьи выразили надежду, что руководитель Североатлантического альянса на самом деле сам не верит в заявления о российской угрозе.

Так, Рютте призывал Европейский союз увеличить расходы на оборону на случай конфликта с Россией. Как он сказал, США требуют от европейских государств увеличить расходы на оборону не из-за того, что все в НАТО должны тратить одинаково. Истинная причина якобы заключается в необходимости подготовиться к «сражению с русскими», пояснил руководитель альянса.

Ранее Белоусов заявил о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году.

