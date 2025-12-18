На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО рассказал, какими должны быть гарантии безопасности Украине

Рютте пригрозил России разрушительной реакцией при повторном конфликте на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности по итогам конфликта на Украине должны быть такими, чтобы Россия «больше никогда» не пыталась «напасть» на республику. Его слова приводит «Би-би-си».

«Россия поймет, что при наличии гарантий безопасности ей больше никогда не следует пытаться напасть на Украину, потому что наша реакция будет разрушительной, и именно это мы сейчас и обсуждаем», — сказал Рютте.

До этого газета The Telegraph писала, что США и Европа разработали гарантии безопасности для Украины, согласно которым американских военных не будет на территории республики, однако Вашингтон сможет применять истребители F-16 и ракеты Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае нарушения мира со стороны Москвы.

В то же время «превентивные действия» исключаются из-за риска обострения конфликта. Военные действия со стороны США начнутся только после того, «как ответственность за любое обострение ситуации будет однозначно возложено на Россию».

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.

