Вячеслав Макаров отменил выступление

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров сообщил в Telegram-канале об отмене выступления.

Макаров заявил, что его не будет 21 декабря на концерте ЖАРА LITE. Причина отмены номера неизвестна. Артист поблагодарил за понимание.

Вячеслав Макаров — шоумен, музыкант и бессменный ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Аватар». Он начал музыкальную карьеру в КВН, стал чемпионом Высшей лиги в составе команды «Камызяки» и стал «Золотым голосом КВН». Сейчас артист занимается сольной карьерой.

15 декабря Вячеслав Макаров занял второе место в рейтинге лучших ведущих 2025 года. На первом оказался Николай Басков. Такой результат показало ежегодное голосование на сайте kp.ru.

На третьей позиции оказался Борис Корчевников, ведущий программы «Судьба человека». На четвертой строчке расположился Андрей Малахов, который в 2024 году занял второе место. А на пятой позиции оказался теледоктор Александр Мясников.

В декабре 2023 года Макаров признался, что в детстве над ним смеялись из-за его мечты стать артистом.

