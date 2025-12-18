На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вячеслав Макаров отменил выступление

Певец Вячеслав Макаров отменил выступление на концерте ЖАРА LITE
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров сообщил в Telegram-канале об отмене выступления.

Макаров заявил, что его не будет 21 декабря на концерте ЖАРА LITE. Причина отмены номера неизвестна. Артист поблагодарил за понимание.

Вячеслав Макаров — шоумен, музыкант и бессменный ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Аватар». Он начал музыкальную карьеру в КВН, стал чемпионом Высшей лиги в составе команды «Камызяки» и стал «Золотым голосом КВН». Сейчас артист занимается сольной карьерой.

15 декабря Вячеслав Макаров занял второе место в рейтинге лучших ведущих 2025 года. На первом оказался Николай Басков. Такой результат показало ежегодное голосование на сайте kp.ru.

На третьей позиции оказался Борис Корчевников, ведущий программы «Судьба человека». На четвертой строчке расположился Андрей Малахов, который в 2024 году занял второе место. А на пятой позиции оказался теледоктор Александр Мясников.

В декабре 2023 года Макаров признался, что в детстве над ним смеялись из-за его мечты стать артистом.

Ранее стало известно, сколько выступлений Долиной состоится перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами