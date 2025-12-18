Долина все еще остается в скандальной квартире в Хамовниках

Певица Лариса Долина в настоящий момент остается в московской квартире, которую Верховный суд России во вторник признал собственностью покупателя Полины Лурье. Об этом сообщила РИА Новости адвокат последней Светлана Свириденко.

«Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — сказала она.

По словам адвоката, певица может покинуть квартиру добровольно до заседания в Мосгорсуде.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

Ранее адвокат Лурье рассказала, почему Долина решила продать квартиру.